El video de un guardia lanzando perrito a cocodrilos y que provoca indignación

San Pedro Sula

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación luego de mostrar a un guardia de seguridad lanzando a un perrito vivo a una poza de cocodrilos hambrientos.

En las imágenes, el sujeto aparece acompañado de otra persona (de la cual solo se escucha la voz), con quien se ríe tras cometer el acto, mientras el animal es devorado por los reptiles.

La compañía BIP Security, para la cual laboraba el agresor, confirmó la identidad del responsable y anunció su inmediata destitución.