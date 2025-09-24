El video de un guardia lanzando perrito a cocodrilos y que provoca indignación

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación luego de mostrar a un guardia de seguridad lanzando a un perrito vivo a una poza de cocodrilos hambrientos.
En las imágenes, el sujeto aparece acompañado de otra persona (de la cual solo se escucha la voz), con quien se ríe tras cometer el acto, mientras el animal es devorado por los reptiles.
La compañía BIP Security, para la cual laboraba el agresor, confirmó la identidad del responsable y anunció su inmediata destitución.
“El señor Johnny Javier Mejía Díaz ha sido separado de su cargo, luego de que circulara en redes sociales y medios de comunicación un video en el que se le observa lanzando un perro a una poza de cocodrilos. Asimismo, se ha presentado la respectiva denuncia ante la Fiscalía”, indicó la empresa mediante un comunicado oficial.
Usuarios en distintas plataformas condenaron el hecho y exigieron a las autoridades que se apliquen sanciones ejemplares. Diversas organizaciones defensoras de los animales han manifestado su intención de sumarse a la denuncia.
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las leyes de protección animal en el país, así como de garantizar el cumplimiento de las sanciones establecidas contra quienes cometan actos de crueldad.