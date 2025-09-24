Condenan a cabecilla de la MS-13 por secuestro de reconocido empresario

El Ministerio Público confirmó este martes la sentencia condenatoria contra Lester Alejandro Pavón Cuéllar, alias “El Loco”, identificado como cabecilla de la estructura criminal MS-13 en el sector de Naco, Cortés, tras ser hallado culpable del delito de secuestro agravado.
Según el expediente judicial, Pavón Cuéllar, participó junto a otros miembros de la organización en el secuestro del empresario Gustavo Leonel Canahuati Sagastume (Q.D.D.G), ocurrido el 28 de noviembre de 2018. La víctima permaneció en cautiverio durante 12 días, hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida y con señales de tortura.
Tras labores de investigación, las autoridades lograron identificar y capturar al cabecilla en junio de 2024, dando paso al juicio oral y público que culminó con la sentencia condenatoria.
El tribunal determinó que se logró quebrantar la presunción de inocencia, por lo que Pavón Cuéllar fue declarado culpable y deberá cumplir una condena que oscila entre 40 años de prisión como pena mínima y hasta cadena perpetua, en la Penitenciaría Nacional de Támara.
De acuerdo con las investigaciones, alias “El Loco” era el principal líder de la MS-13 en Naco, desde donde ordenaba múltiples ilícitos ligados a la estructura criminal.