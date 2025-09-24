Condenan a cabecilla de la MS-13 por secuestro de reconocido empresario

San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público confirmó este martes la sentencia condenatoria contra Lester Alejandro Pavón Cuéllar, alias “El Loco”, identificado como cabecilla de la estructura criminal MS-13 en el sector de Naco, Cortés, tras ser hallado culpable del delito de secuestro agravado.

Según el expediente judicial, Pavón Cuéllar, participó junto a otros miembros de la organización en el secuestro del empresario Gustavo Leonel Canahuati Sagastume (Q.D.D.G), ocurrido el 28 de noviembre de 2018. La víctima permaneció en cautiverio durante 12 días, hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida y con señales de tortura.