  1. Inicio
  2. · Sucesos

Reanudan la búsqueda de Elvis Eliú a once días de su desaparición

Bomberos retomaron la búsqueda de Elvis Eliú, niño desaparecido en Los Arcos. En la zona murió un inspector al intentar rescatarlo

Reanudan la búsqueda de Elvis Eliú a once días de su desaparición

La familia de Elvis Eliú sigue a la espera de hallar su cuerpo.
San Pedro Sula

Las autoridades retomaron este miércoles las labores de búsqueda de Elvis Eliú Bautista Guillén, el niño de 11 años que desapareció el domingo 14 de septiembre en la residencial Los Arcos, de esta ciudad.

El subteniente Gabriel Chacón, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, explicó que los trabajos habían sido suspendidos temporalmente.

Exclusiva: Giro inesperado en el caso del padrastro de Elvis Eliú

“Se suspendió porque las aguas desprendían un líquido. Ayer se suspendió solo en el canal, pero seguimos supervisando este quinel por arriba. Ya son once días, esperamos encontrar a este menor”, detalló Chacón.

Uno de los puntos donde más se ha concentrado la búsqueda es la poza del crique, ubicada en la 19 calle, 16 avenida, del barrio Cabañitas.

En ese lugar fue hallado, dos días después de la desaparición del niño, el cuerpo del inspector de Policía Kevin Pérez Vargas, quien perdió la vida al intentar rescatarlo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias