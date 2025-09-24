Reanudan la búsqueda de Elvis Eliú a once días de su desaparición

San Pedro Sula

El subteniente Gabriel Chacón, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, explicó que los trabajos habían sido suspendidos temporalmente.

Las autoridades retomaron este miércoles las labores de búsqueda de Elvis Eliú Bautista Guillén, el niño de 11 años que desapareció el domingo 14 de septiembre en la residencial Los Arcos, de esta ciudad.

“Se suspendió porque las aguas desprendían un líquido. Ayer se suspendió solo en el canal, pero seguimos supervisando este quinel por arriba. Ya son once días, esperamos encontrar a este menor”, detalló Chacón.

Uno de los puntos donde más se ha concentrado la búsqueda es la poza del crique, ubicada en la 19 calle, 16 avenida, del barrio Cabañitas.



En ese lugar fue hallado, dos días después de la desaparición del niño, el cuerpo del inspector de Policía Kevin Pérez Vargas, quien perdió la vida al intentar rescatarlo.

