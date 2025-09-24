  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae

Alias "Little Samurai", presunto cabecilla de la Pandilla 18, fue capturado como supuesto autor intelectual del doble homicidio de los estudiantes del Intae.

Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae
1 de 10

Agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron en San Pedro Sula a "Little Samurai", un miembro activo de la Pandilla 18, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de dos estudiantes del Instituto Técnico de Administración de Empresas (Intae).
Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae
2 de 10

La detención de este sujeto se realizó en la colonia Planes de Calpules, gracias a un trabajo conjunto con Inteligencia Policial.
Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae
3 de 10

El detenido sería el tercer implicado en este doble homicidio ocurrido en los últimos meses en el sector de La Pradera el 25 de julio de 2025.

 Luis Licona
Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae
4 de 10

Justin Jacobo Cálix Coca y José Roberto Alemán Rivera están en prisión por el asesinato de los dos estudiantes del Intae.
Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae
5 de 10

Brayan Josué Núñez, uno de los estudiantes del Intae asesinados en La Pradera.
Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae
6 de 10

Luis Eduardo Cardona Miranda, el otro jovencito que fue asesinado

Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae
7 de 10

El Ministerio Público, la Fiscalía y la Policía Nacional desarrollaron de forma conjunta la operación, con el fin de detener a todas las personas involucradas en la muerte de los dos estudiantes y en el intento de homicidio de un tercero, quien sobrevivió al ataque.
Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae
8 de 10

De acuerdo con los informes preliminares, se le supone no solo como partícipe en el ataque contra los tres estudiantes, sino también como quien habría planificado el crimen. Durante la operación se le decomisaron drogas y teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a peritaje.
Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae
9 de 10

Durante el operativo, Little Samurai intentó huir lanzándose hacia un área con láminas de zinc, lo que le provocó lesiones en uno de sus pies. Fue trasladado inicialmente a la Clínica de Emergencia de la Policía Nacional y posteriormente a un centro asistencial público, donde permanece bajo custodia policial.
Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae
10 de 10

"Cuando Little Samurai observó a los agentes policiales, intentó evitar la captura lanzándose hacia un área donde había láminas de zinc, lo que provocó lesiones en sus pies" informó Edgardo Barahona, subcomisario vocero de la Policía.
Cargar más fotos