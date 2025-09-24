Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae

Las autoridades sostienen que, al ser considerado cabecilla de una célula de la estructura criminal Pandilla 18, estaría directamente vinculado con actividades como extorsión, sicariato y tráfico de drogas.La Fiscalía informó que ya existen dos personas detenidas y judicializadas por este caso, cuyo expediente fue presentado en un tribunal de justicia. Con esta captura se suma un tercer presunto implicado con participación directa en el hecho. Durante el operativo, Little Samurai intentó huir lanzándose hacia un área con láminas de zinc, lo que le provocó lesiones en uno de sus pies. Fue trasladado inicialmente a la Clínica de Emergencia de la Policía Nacional y posteriormente a un centro asistencial público, donde permanece bajo custodia policial.Las autoridades indicaron que se le considera tanto autor intelectual como material del crimen.