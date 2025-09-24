Capturan a segundo implicado en muerte de cantante guatemalteco en Copán

Copán Ruinas

El operativo se desarrolló este miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 8:00 de la mañana, mediante vigilancia y seguimiento coordinado entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Fronteriza (DNPSF).

La Policía Nacional, a través de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, capturó en la aldea Agua Caliente, municipio de Copán Ruinas, a un hombre señalado como segundo implicado en el asesinato del cantante guatemalteco Germán Gustavo Ortiz Méndez.

El capturado fue identificado como Juan Antonio Esquivel Martínez, de 32 años, agricultor, originario y residente en la aldea Agua Caliente, Copán Ruinas.

De acuerdo con las autoridades, Esquivel tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato, girada por los Juzgados de Letras de Copán Ruinas el 31 de marzo de 2023, bajo el expediente 043-2023.

Se informó que el detenido utilizaba diferentes nombres y doble nacionalidad, hondureña y guatemalteca, para evitar ser identificado por las autoridades.

El caso se remonta al 7 de marzo de 2023, cuando Ortiz Méndez fue contratado por Marco Tulio Pérez Díaz —ya condenado a 15 años de prisión por este mismo delito— para amenizar una fiesta de cumpleaños. La víctima fue interceptada y asesinada a balazos durante su traslado a la aldea El Zapote, en Copán Ruinas.