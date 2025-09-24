  1. Inicio
Capturan a segundo implicado en muerte de cantante guatemalteco en Copán

Marco Tulio Pérez Díaz ya fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato del guatemalteco Germán Gustavo Ortiz Méndez en Copán Ruinas

Marco Tulio Pérez Díaz, de 35 años, fue hallado culpable del delito de asesinato en contra del guatemalteco Germán Gustavo Ortiz Méndez (derecha).
Copán Ruinas

La Policía Nacional, a través de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, capturó en la aldea Agua Caliente, municipio de Copán Ruinas, a un hombre señalado como segundo implicado en el asesinato del cantante guatemalteco Germán Gustavo Ortiz Méndez.

El operativo se desarrolló este miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 8:00 de la mañana, mediante vigilancia y seguimiento coordinado entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Fronteriza (DNPSF).

Capturan al presunto autor intelectual del crimen de estudiantes del Intae

El capturado fue identificado como Juan Antonio Esquivel Martínez, de 32 años, agricultor, originario y residente en la aldea Agua Caliente, Copán Ruinas.

De acuerdo con las autoridades, Esquivel tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato, girada por los Juzgados de Letras de Copán Ruinas el 31 de marzo de 2023, bajo el expediente 043-2023.

Se informó que el detenido utilizaba diferentes nombres y doble nacionalidad, hondureña y guatemalteca, para evitar ser identificado por las autoridades.

El caso se remonta al 7 de marzo de 2023, cuando Ortiz Méndez fue contratado por Marco Tulio Pérez Díaz —ya condenado a 15 años de prisión por este mismo delito— para amenizar una fiesta de cumpleaños. La víctima fue interceptada y asesinada a balazos durante su traslado a la aldea El Zapote, en Copán Ruinas.

Marco Tulio Pérez Díaz ya fue condenado a 15 años de prisión por matar al cantante guatemalteco Germán Gustavo Ortiz Méndez.

El detenido fue puesto a la orden de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
