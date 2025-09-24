Capturan a tres hombres por intentar desmantelar cámaras del 911

La Policía Nacional capturó a tres individuos que intentaban desinstalar cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 en el anillo periférico de Tegucigalpa.
En las grabaciones del propio 911 se observa cómo los sospechosos lanzaron una cuerda e intentaron hacer caer el dispositivo de seguridad, repitiendo una práctica que en las últimas semanas ha puesto en riesgo la operatividad de esta red tecnológica. La alerta inmediata de los operadores permitió que patrullas policiales los capturaran en flagrancia.
Los detenidos fueron identificados como Lester Gabriel Casco Martínez (30), Jeizon Isaac Matute Sierra (20) y David Alejandro Rivera Gómez, todos residentes en la colonia Villanueva de la capital. Según el parte policial, serán procesados por tentativa de robo en perjuicio del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Este episodio ocurre apenas días después de que, el domingo 21 de septiembre, otros dos sujetos fueran arrestados en el barrio Sipile de Comayagüela cuando, con herramientas y una escalera, dañaban varias cámaras de vigilancia.
La comisionada del 911, Miroslava Cerpas, condenó los hechos y aseguró que estos ataques no son aislados. “Se trata de un plan criminal que busca afectar el trabajo de monitoreo y respuesta inmediata en materia de seguridad”, advirtió.