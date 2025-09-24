Capturan a tres hombres por intentar desmantelar cámaras del 911

Tegucigalpa.

La Policía Nacional capturó a tres individuos que intentaban desinstalar cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 en el anillo periférico de Tegucigalpa.

En las grabaciones del propio 911 se observa cómo los sospechosos lanzaron una cuerda e intentaron hacer caer el dispositivo de seguridad, repitiendo una práctica que en las últimas semanas ha puesto en riesgo la operatividad de esta red tecnológica. La alerta inmediata de los operadores permitió que patrullas policiales los capturaran en flagrancia.