Choluteca, Honduras. Una persona fallecida y dos más con heridas de gravedad es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles 25 de noviembre en el sector de La Galera, municipio de El Corpus, departamento de Choluteca, al sur de Honduras. El percance se produjo en la carretera que conecta a San Marcos de Colón con la ciudad de Choluteca, donde dos motocicletas impactaron violentamente mientras circulaban por la vía.

Según los primeros informes, el accidente habría ocurrido cuando uno de los motociclistas intentó adelantar a un furgón. Durante la maniobra, el conductor terminó chocando contra otra motocicleta en la que se desplazaban dos personas. La fuerza de la colisión provocó que los ocupantes de ambas unidades sufrieran lesiones de consideración. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que los otros dos quedaron gravemente heridos.

Entre los documentos localizados en la escena figuraba el nombre de Serapio Ruiz, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente si corresponde a la persona que perdió la vida en el percance. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras el impacto, ciudadanos que transitaban por la zona alertaron a los organismos de emergencia y solicitaron una ambulancia para brindar atención a los sobrevivientes y trasladarlos al Hospital General del Sur.