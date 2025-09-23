Suspenden la búsqueda del niño Elvis Eliú Bautista

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades del Cuerpo de Bomberos suspendieron ayer la búsqueda del pequeño Elvis Eliú Bautista Guillén (de 11 años), que desapareció el 14 de septiembre al ser arrastrado por una correntada de agua en la quebrada La Primavera. Indicaron que solo quedan pendientes de cualquier llamado o denuncia de la ciudadanía de que aparezca un indicio del cuerpo del menor para moverse a confirmar o descartar la información.

El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, subteniente Gabriel Chacón, dijo que descartaron la búsqueda porque han hecho un rastreo exhaustivo sin resultados en los sectores que recorre el quinel hasta llegar al río Chamelecón en La Lima y también de Baracoa hasta la barra del río Chamelecón al desembocar en el mar en Puerto Cortés. "Se ha hecho de todo, dragado, buceo, barrido con presión de agua de las áreas socavadas, se ha recorrido el túnel, se han hecho recorridos en el quinel y se han hecho recorridos en lancha hasta Puerto Cortés y nada", expresó el oficial de bomberos. Refirió que empezaron la búsqueda hace diez días y "estamos repitiendo lo mismo, recorriendo lo mismo y atendiendo llamadas de la ciudadanía que resultan ser falsas alarmas".