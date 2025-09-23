  1. Inicio
Suspenden la búsqueda del niño Elvis Eliú Bautista

Bomberos cancelaron el rastreo porque llevan 10 días sin resultados y solo quedan pendientes de cualquier llamado de que aparezca un indicio del menor arrastrado por una correntada en San Pedro Sula

Los bomberos buscaron al pequeño Eliú Bautista con la ayuda de buzos de la Fuerza Naval, perros entrenados en búsqueda de personas muertas y maquinaria, pero no lo hallaron.
San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades del Cuerpo de Bomberos suspendieron ayer la búsqueda del pequeño Elvis Eliú Bautista Guillén (de 11 años), que desapareció el 14 de septiembre al ser arrastrado por una correntada de agua en la quebrada La Primavera.

Indicaron que solo quedan pendientes de cualquier llamado o denuncia de la ciudadanía de que aparezca un indicio del cuerpo del menor para moverse a confirmar o descartar la información.

El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, subteniente Gabriel Chacón, dijo que descartaron la búsqueda porque han hecho un rastreo exhaustivo sin resultados en los sectores que recorre el quinel hasta llegar al río Chamelecón en La Lima y también de Baracoa hasta la barra del río Chamelecón al desembocar en el mar en Puerto Cortés.

“Se ha hecho de todo, dragado, buceo, barrido con presión de agua de las áreas socavadas, se ha recorrido el túnel, se han hecho recorridos en el quinel y se han hecho recorridos en lancha hasta Puerto Cortés y nada”, expresó el oficial de bomberos.

Refirió que empezaron la búsqueda hace diez días y “estamos repitiendo lo mismo, recorriendo lo mismo y atendiendo llamadas de la ciudadanía que resultan ser falsas alarmas”.

Chacón confirmó que a los perros Odín y Max, entrenados en la búsqueda de personas muertas que estaban participando en el rastreo del menor, ya se los llevaron para el Batallón Canino de las Fuerzas Armadas en Tegucigalpa.

Uno de los lugares donde más se centró la búsqueda del pequeño Elvis Eliú fue en la poza del crique, ubicada en la 19 calle, 16 avenida, del barrio Cabañitas, porque en ese lugar hallaron el cuerpo del inspector de policía Kevin Pérez Vargas, que murió queriendo salvar al niño.

