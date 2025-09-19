  1. Inicio
¿Por qué la familia de Elvis Eliú cree que su cuerpo está en Cabañitas?

Cerca de donde hallaron el cuerpo del policía Kevin Pérez, la familia de Elvis Eliú ha hecho la prueba de las velas, una tradición de los pueblos hondureños

“Mi corazón me indica que está ahí”, expresó con profunda fe Keindy Guillén, madre de Elvis Eliú Bautista Guillén, el niño desaparecido desde el domingo 14 de septiembre tras ser arrastrado por la corriente en San Pedro Sula.
La madre, junto a otros familiares, está convencida de que el cuerpo del menor yace en el mismo lugar donde fue recuperado el oficial Kevin Pérez, quien perdió la vida al intentar salvarlo.
La certeza de la familia no solo proviene de la intuición, sino también de una tradición popular hondureña con las velas, que —según creen— ofrece respuestas en momentos de incertidumbre.
De acuerdo con esta práctica, al colocar velas encendidas en el agua o sobre una superficie, la dirección hacia la que se inclinan indicaría dónde se encuentra lo que se busca.
“En todas las pruebas hechas con las velas, estas nos señalan que ahí está”, aseguró Wilmer Gutiérrez, padrastro del niño, en un testimonio para Diario La Prensa. Foto de la prueba hecha por esta familia la noche del jueves.
"Mire, todas las candelas se van para el mismo lado", relata el padrastro de Elvis Eliú.
Un creyente en esta tradición explicó que, en muchas comunidades, cuando alguien busca algo, coloca el nombre en una hoja de papel junto a varias velas, y estas marcan la dirección hacia la que debe dirigirse.
Mientras la familia se aferra a esta creencia, las autoridades continúan con los operativos.
Este viernes se sumaron a la búsqueda dos caninos entrenados para localizar cuerpos sin vida, llamados Max y Odín.
La incorporación de los perros ocurre un día después de que la Fuerza Naval también se integrara a las labores.
El punto de partida de las acciones es la 19 calle, 16 avenida de Cabañitas, el mismo lugar donde fue encontrado el oficial Kevin Pérez, considerado un héroe tras perder la vida en el intento de rescatar al menor.
