Odín y Max, los dos caninos que se suman a la búsqueda de Elvis Eliú

Dos perros que integran el Batallón Canino de Tegucigalpa se sumaron a las labores de búsqueda del menor Elvis Eliú Bautista Guillén, el pequeño que fue arrastrado por una corriente de agua lluvia el pasado domingo 14 de septiembre en San Pedro Sula.
Los caninos son expertos en la búsqueda de personas muertas.
Los dos animalitos harán un rastreo en la superficie y comenzaron a buscar al menor desde la 19 calle en Cabañitas, lugar en donde fue encontrado el cuerpo sin vida del oficial Kevin Pérez.
A diferencia de otros caninos, Max y Odín se especializan en buscar personas muertas. Sus rastreos lo realizan a ras de piso y mediante ventada, es decir, a través del viento.
Ya el jueves se habían sumado a estas labores de búsqueda miembros de la Fuerza Naval.
En el lugar se encuentra la familia de Elvis Eliú, de 11 años, el pequeño que fue arrastrado por las aguas que dejó una tormenta el pasado domingo 14 de septiembre.
Las autoridades de la Policía Militar del Orden Público indicaron que Odín y Max comenzarán a buscar el cuerpo en la 19 calle, 16 avenida, pero recorrerán, de ser necesario, todo el recorrido que hacen las aguas pluviales en San Pedro Sula.
Comenzaron en la 19 calle porque fue en donde hallaron al inspector Kevin Pérez y es donde todos suponen que podría estar el cuerpo de Elvis Eliú.
Keindy Guillén había pedido a las autoridades no bajar los brazos en la búsqueda de su hijo.
"Desde el domingo que se desapareció hemos comenzaron a buscar y estamos intentando que el menor pueda recibir su cristiano sepultura", dijo el teniente de los Bomberos Gabriel Chacón.