Sujetos vestidos como policías matan a tres jóvenes en Lomas del Carmen, San Pedro Sula

De manera preliminar, se supo que Marlon Enrique Reyes fue una de las tres víctimas y sus familiares ya reclamaron el cadáver. Otro de los hombres respondía al nombre de Ariel, mientras que el tercero se llamaba José Antonio Del Cid (34).

“Yo aconsejé a mi hijo que buscara su casa, que no abandonara a sus hijos, que no buscara otra mujer, pero no me hizo caso”, expresó a medios de comunicación la madre de Enrique mientras esperaba afuera de la morgue de San Pedro Sula.

La Policía ya está investigando el crimen y la primera hipótesis que se maneja es un presunto conflicto entre bandas criminales, aunque las indagaciones continúan.