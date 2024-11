“El policía le quitó los sueños a mi hijo matándolo injustamente”

“Yo no he visto los vídeos porque he estado a puras inyecciones y pastillas y no quiero verlos, pero lo que dicen es que tuvo una pelea con unos vecinos y el enojo de él que andaba tomado fue porque que los vecinos lo golpearon”, dijo doña Elia Paz.

Paz manifestó: “No era un puñal ni pistola que andaba mi hijo, sino que un trinche de asar carne y los policías le ordenaban que botara el arma, pero él no les entendía que es lo que le decían en inglés y más que andaba encolerizado”.