$!OIM: Hondureños ocupan el cuarto lugar con más muertos en ruta a Estados Unidos

No es normal fallecer o desaparecer durante el tránsito migratorio. Evidentemente, no es una situación normal y ya sea una, dos, cincuenta o cien personas que desaparezcan o fallezcan durante el tránsito migratorio, evidentemente esto implica un gran drama humanitario para las familias, para los estados, para las sociedades de acogida y para las organizaciones evidentemente que trabajamos en este tema.

¿Qué representa la muerte de migrantes en la ruta hacia Estados Unidos?

Esto significaría o representaría que la migración en nuestra región y en muchas otras partes del mundo sigue siendo irregular y mortal también. Más de dos tercios de aquellas muertes que fueron documentadas a través del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM corresponden al grupo demográfico de no determinados y esto también representaría que sin saber el destino de los migrantes, de sus hogares y sus comunidades de acogida, las familias y aquellas comunidades de origen deben enfrentar lo que se ha denominado, esta teoría ha sido desarrollada mucho por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Missing Migrants Project la ha complementado desde el 2014, como los impactos duraderos de la pérdida ambigua de un ser querido.

¿Qué significa este término?

Este concepto es muy, muy, muy, muy importante. Estos fallecimientos y desapariciones representan una pérdida ambigua. ¿A qué me refiero con una pérdida ambigua, según lo que ha definido el Comité Internacional de la Cruz Roja? En muchos casos, en muchas ocasiones, cuando una persona migrante hondureña fallece o desaparece durante el tránsito migratorio y sus familias pasa lo que nosotros denominamos como el limbo de no saber o el not knowing, como se conoce en inglés, las personas lo van a seguir buscando a pesar de que la persona migrante esté fallecida. Esto es lo que se conoce como la pérdida ambigua o ambiguous lost en inglés, que es un concepto sumamente importante porque evidentemente esto representa para las personas migrantes hondureñas y de otras nacionalidades una pérdida ambigua de un ser querido que va a estar por siempre en sus vidas.

¿Cuál es la cifra de migrantes que han fallecido por huir de países en conflicto?

Uno de cada tres migrantes cuyo país de origen pudo identificarse provienen de países en conflicto y esto implicaría que los intentos de dejar zonas de conflicto sin vías seguras para una migración segura, ordenada y regular implicaría que pone en riesgo o pone doblemente en riesgo a las personas, las vulnerabiliza. Evidentemente, debido a esta situación, a la falta de vías de migración regular, particularmente para una de cada tres migrantes que huyen de zonas en conflicto, ha implicado que la OIM tenga que revisar y trabajar las prioridades estratégicas, por ejemplo, para facilitar vías seguras, regulares y ordenadas, para mejorar la pérdida innecesaria. Esto para mejorar y para evitar la pérdida innecesaria de vías por medios peligrosos e irregulares, esto básicamente sería lo que representaría, como te comento tanto para las personas migrantes hondureñas que deciden dejar su país para salvar o para mejorar sus condiciones de vida, como tanto para los flujos migratorios mixtos de alta intensidad, que utilizan el territorio de zona de paso y que fallecen o desaparecen durante el tránsito.

¿Han aumentado las muertes de migrantes hondureños?

Hasta el día miércoles 10 de julio de 2024, el Missing Migrants Project ha registrado 444 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes hondureñas durante el tránsito migratorio. Esto correspondería a 304 hombres, 62 mujeres y 51 niños. Representaría 27 personas no indeterminadas. Hubo un análisis interanual que yo realicé en una comparación entre los años 2022 y 2023; en el año 2022 registramos 44 fallecimientos de personas migrantes de nacionalidad hondureñas durante el tránsito migratorio, esto correspondería a 12 mujeres, 26 hombres, 2 niños, 2 menores de edad, 4 no determinados. Y durante el año 2023 registramos 73, lo que correspondería a 15 mujeres, 37 hombres, 9 niños, niñas y adolescentes y 12 no determinados. Esto implicaría en sí mismo, entre el año 2022 y el año 2023, un incremento interanual del 66% en los fallecimientos de personas migrantes de nacionalidad hondureña durante el tránsito migratorio.

¿De qué nacionalidades mueren más migrantes en la ruta a Estados Unidos?

Respecto al análisis que hicimos para 2023, estas ocuparían el lugar número cuatro dentro de todas las nacionalidades registradas que, por ejemplo, incluye personas migrantes de México, de Guatemala, de Honduras, de Venezuela, de Colombia, de la India, de Haití, de Guinea, de Rumania, de Canadá, de Cuba, Bangladesh, Ecuador, El Salvador y Nicaragua. Esto correspondería al caso de los migrantes hondureños que ocuparon el cuarto lugar durante 2023 con 23 fallecimientos y desapariciones.