Cada semana muere un hondureño en la ruta migratoria a Estados Unidos

Javier Bonilla, su esposo, había emigrado de forma irregular porque no tenía visa estadounidense. Huyó de Honduras porque su familia, con la que había puesto un negocio de comida, era extorsionada. Primero se fue ella y su hijo de cinco años de forma regular, pero él tuvo que hacerlo “sin documentos”, por la ruta terrestre considerada la más peligrosa del mundo.

“Murió a causa de deshidratación porque me lo abandonaron, me lo dejaron tirado allí en el camino y por eso mi esposo falleció”, comentó a medios locales con profunda melancolía. En ese momento su voz dejó de ser firme, se tornó vulnerable, reflejando todo el dolor que su corazón sentía.

El 20 de marzo de 2024, Javier Bonilla decidió emigrar de forma irregular a Estados Unidos . Iba con un coyote que le prometió llevarlo con su familia, pero no cumplió porque “lo dejaron abandonado”, denunció su esposa.

“Sacamos a mi mamá, sacamos a mi hijo, pero lastimosamente a mi esposo no lo pudimos sacar porque no tenía visa”, lamentó la mujer.

“Nos decían que nos iban a matar si no entregábamos ese dinero”, contó Saravia, mientras trataba de contener sus lágrimas. Bonilla intentó negociar con los extorsionadores, pero fue imposible, por eso decidieron huir lo más pronto posible del país que los vio nacer.

“Ya recibimos orden y te vamos a dar 15 días para que nos tengas todo ese dinero. Espero pongás atención porque no se te va a repetir dos veces. Te vamos a dar el 28 de este mes, vos nos vas a tener todo ese dinero y cuidadito con cambiar de número porque te vamos a estar comunicando allí para darte el punto de entrega y ojalá con cambiar de número porque te va a ir peor”, decía textualmente una voz masculina.

La mujer no pudo dejar de pensar que se trataba de su esposo, pero lo confirmó hasta que envió una fotografía al comandante. La impotencia que sentía se transformó en dolor, pues golpeaba pensar que el hombre que amaba había huido de Honduras para resguardar su vida, pero lo habían dejado solo y abandonado ante la inclemencia de la ruta migratoria.

“Me dijo que él andaba unos tenis negros con gris que son Fila y andaba una cadenita de los Rotarios, que él era parte. Me dijo tu esposo ya tenía 30 horas de haber muerto”, narró la mujer sin poder contener sus lágrimas.

El caso de Bonilla resonó en toda Honduras: un profesional del derecho que huyó del país, porque temía que él y su familia fueran asesinados por extorsionadores, había muerto en el desierto de Estados Unidos.

Sally Valladares, experta en temas migratorios, mostró su preocupación porque en países como México, Estados Unidos, España y hasta Gran Bretaña están aumentando las solicitudes de asilo de hondureños, al punto que los registros son superiores a los de naciones que sí tienen un conflicto armado interno o internacional.

LA PRENSA Premium evidenció que la mitad de las solicitudes de asilo recibidas en México en 11 años eran de hondureños, un dato que sustenta lo expresado por Valladares

“Eso significa que no se ha abordado realmente el impacto que tiene el fenómeno de la extorsión en el país. Es recurrente el hecho de que las personas, obviamente aquí no hay empleo... es increíble que usted pueda hacer un rastreo de la cantidad de emprendimientos que existen, y eso tiene muchas repercusiones, además del tema migratorio, las personas no abren negocios físicos para evitar la extorsión”, condenó.

La experta en temas migratorios lamentó que los hondureños repiensan el poner un negocio por los impuestos y, especialmente, por la extorsión, por eso recurren a la informalidad.

“No hay que aislar el tema de seguridad únicamente a la lectura de la tasa de homicidios, sino también el hecho de ver la extorsión como un fenómeno que no solamente está generando esos números tan grandes de migración, porque el tema de extorsión va relacionado con muchos otros elementos”, comentó.

Valladares recordó que muchas personas también emigran por reclutamiento de estructuras criminales, por amenazas y hasta porque les quitan las viviendas o los negocios que tienen.

Sumado a esto está la situación económica de los hogares y la falta de oportunidades.

Valladares recordó que más de 100 hondureños salen diariamente huyendo de estas situaciones, pero lastimosamente muchos pierden la vida en el camino.

Según los registros de la OIM, por cada 10 migrantes hondureños que murieron en la ruta hacia Estados Unidos, tres perdieron la vida en accidentes de tránsito, dos ahogados y dos por causas desconocidas.

Además, entre 2014 y julio de 2024 un total de 48 fallecieron por condiciones ambientales adversas, lo que incluye climas extremos, hacinamiento y hasta deshidratación. En este registro, lastimosamente, entra Bonilla, quien falleció deshidratado cuando cruzaba el desierto de Texas.