Jaimen y Belkis Rodríguez: Un matrimonio que transforma el amor en servicio

Honduras

A través del voluntariado, esta pareja hondureña ha fortalecido su relación y su vida familiar, y además ha impactado positivamente a comunidades y hospitales, llevando alimentos, acompañamiento, sonrisas y esperanza a personas en situación de vulnerabilidad.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, Jaimen Rodríguez , unido en matrimonio con Belkis Ramos , comparte cómo su historia de amor —que suma 20 años de matrimonio — ha trascendido el ámbito personal para convertirse en un proyecto de servicio, fe y compromiso social.

Llevan 20 años de matrimonio. ¿Cómo describirían su relación de pareja hoy y de qué manera el voluntariado ha influido en su forma de amarse, apoyarse y crecer juntos?

Tenemos 20 años de matrimonio y nuestra relación se ha caracterizado por la unión, el amor y los fuertes lazos familiares. Con el paso del tiempo, nuestro amor ha crecido y evolucionado, al punto de que muchos de nuestros paseos de fin de semana como pareja los hemos transformado en espacios para servir a otros.

Hoy dedicamos uno o dos días al voluntariado, tanto en pareja como personas cercanas, visitando comunidades y hospitales donde hemos escuchado historias difíciles y realidades que nos han marcado profundamente. A través de nuestro amor, nuestro tiempo y nuestras palabras, hemos podido brindar aliento, esperanza y acompañamiento a quienes más lo necesitan, fortaleciendo así no solo a quienes servimos, sino también nuestra relación y nuestro compromiso como familia.

¿En qué momento nació la idea de servir como voluntarios y qué situación o experiencia marcó ese “clic” que los llevó a decidir involucrarse activamente?

El deseo de servir nació en el año 2020, cuando mi esposa estuvo una semana en el área de emergencias del Hospital Escuela de Tegucigalpa. Durante ese tiempo permanecí sin salir de las instalaciones y fui testigo de una realidad muy dura: la gran necesidad que enfrentan tanto los pacientes como sus familiares.

Cada madrugada, alrededor de las 5:00 a. m., personas de buen corazón llegaban para compartir la Palabra de Dios y entregar alimentos, brindando no solo comida, sino también esperanza y consuelo. Esa experiencia marcó profundamente mi corazón. Al salir del hospital, le dije a mi esposa y a mis hijos que debíamos hacerlo mismo: salir a regalar comida y servir a los demás. Así comenzamos en nuestro propio hogar, organizando una cena navideña para vecinos y personas cercanas en nuestra comunidad .

Convertimos nuestra casa en un pequeño restaurante solidario: yo me encargaba del asado, mi esposa los alimentos y nuestros hijos servían la comida como meseros. Las personas llegaban únicamente a disfrutar, y se iban profundamente agradecidas. Esa experiencia nos enseñó que servir con amor, desde lo que tenemos, puede transformar vidas, empezando por la nuestra.

Ustedes no solo sirven como pareja, sino también como familia. ¿Cómo fue el proceso de invitar a sus hijos a sumarse y qué valores han buscado sembraren ellos a través de esta experiencia?

Decidimos servir como familia en una actividad de Fundación “Solidaridad” en la sala del materno infantil en Tegucigalpa, donde hay niños de diferentes edades y con mucho tiempo de permanecer ahí donde no solo es de irles a regalar algo, sino de compartir y sacarles una sonrisa y que mejor que ese niño comparta y juegue con otro niño, que no es lo mismo con un adulto.

Fue hermoso ver a nuestros hijos jugar con ese niño, peinarle su cabello, pintarle su carita, cantarle una canción, ayudarle a reventar una piñata en su camilla, y ver la felicidad reflejada en su rostro a través del familiar de ese niño y en muchas ocasiones ver rodar una lágrima de ver a su hijo contento, hemos buscado sembrar valores como: compartir parte de su tiempo positivamente y dar entretenimiento a los demás sanamente, darle amor al prójimo, a tener gratitud y tener empatía hacia los demás.