Incendio en San Pedro Sula deja cinco pitbulls muertos y un adulto mayor herido

San Pedro Sula, Cortés. Cinco cachorros pitbulls murieron durante un incendio registrado en una vivienda con apartamentos en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula, Cortés.
El siniestro también dejó a un hombre de la tercera edad con quemaduras de primer grado y provocó cuantiosas pérdidas materiales.
El incendio ocurrió en un inmueble ubicado entre la 11 y 12 calle, entre la 2 y 3 avenida de San Pedro Sula. Las personas lograron salir a tiempo y esperaron la llegada del personal de emergencia.
No obstante, cinco pequeños pitbulls, que permanecían dentro de una de las casas, no lograron escapar y murieron por las llamas y la inhalación de humo, según la información proporcionada sobre el Cuerpo de Bomberos.
Adulto mayor resulta con quemaduras
Asimismo, según el reporte, un hombre de la tercera edad sufrió quemaduras de primer grado y fue trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.
El fuego consumió parte de la estructura y ocasionó daños considerables en el inmueble, donde residían al menos tres familias que resultaron afectadas por la emergencia.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para combatir las llamas y evitar que el incendio continuara extendiéndose.
Hasta el momento, se maneja un posible corto circuito como la causa del siniestro. Además, se está a la espera de un informe oficial que permita establecer la magnitud de las pérdidas materiales y las posibles causas del siniestro.