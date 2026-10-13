Incendio en San Pedro Sula deja cinco pitbulls muertos y un adulto mayor herido

San Pedro Sula, Cortés. Cinco cachorros pitbulls murieron durante un incendio registrado en una vivienda con apartamentos en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula, Cortés.

El siniestro también dejó a un hombre de la tercera edad con quemaduras de primer grado y provocó cuantiosas pérdidas materiales.

El incendio ocurrió en un inmueble ubicado entre la 11 y 12 calle, entre la 2 y 3 avenida de San Pedro Sula. Las personas lograron salir a tiempo y esperaron la llegada del personal de emergencia.