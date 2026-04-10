En posta policial hallan sin vida a un agente originario de Danlí

San Pedro Sula, Honduras

Un hecho lamentable estremeció la tarde de este viernes 10 de abril a la Policía Nacional luego de que uno de sus agentes fuera hallado sin vida en la posta del municipio de Texiguat, departamento de El Paraíso, oriente de Honduras. La víctima respondía al nombre de Cristian Adolfo Casco (de 28 años), quien era policía preventivo originario de la comunidad El Pescadero, de Danlí.

De acuerdo con la información preliminar, el joven fue hallado por sus compañeros con un balazo en la cabeza, boca arriba y acostado en la cama de su cuarto. Según informaron compañeros de Cristian Casco, al hallarlo sin vida, procedieron de inmediato a dar aviso a sus superiores. Autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense se encuentran en la escena para realizar las averiguaciones del caso y determinar las circunstancias en las que el joven perdió la vida. Hasta la tarde de este viernes aún no hay un informe oficial de la Policía que explique cómo ocurrió el hecho. Tampoco han dado a conocer si manejan una hipótesis y la perfilación de posibles victimarios. Una imagen que circula de la escena muestra que en una mesa de la habitación hay varias botellas de bebidas alcohólicas.