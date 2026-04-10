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Ultimados hallan a dos jóvenes que habían sido raptados en Tegucigalpa

El hallazgo ocurrió en la colonia Cerro Grande. Autoridades indagan el doble crimen

Ultimados hallan a dos jóvenes que habían sido raptados en Tegucigalpa

Este vehículo fue encontrado cerca de los cuerpos sin vida.

Tegucigalpa.

Un doble crimen se registró en la capital hondureña, luego de que dos jóvenes fueran raptados y posteriormente asesinados en la etapa 5 de la colonia Cerro Grande de la capital del país.

De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas habrían sido privadas de su libertad antes de ser ultimadas en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los fallecidos. En la escena, agentes de la Policía Nacional mantienen un fuerte resguardo mientras avanzan las diligencias.

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Equipos de investigación trabajan en la recolección de evidencias para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de este nuevo hecho violento en la capital.

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Redacción La Prensa
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