Ultimados hallan a dos jóvenes que habían sido raptados en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Un doble crimen se registró en la capital hondureña, luego de que dos jóvenes fueran raptados y posteriormente asesinados en la etapa 5 de la colonia Cerro Grande de la capital del país.

De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas habrían sido privadas de su libertad antes de ser ultimadas en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.