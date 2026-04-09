Encuentran a dos hombres encostalados en cañeras de Potrerillos

Potrerillos, Cortés

De acuerdo con información preliminar, los cadáveres fueron encontrados por personas que transitaban por el sector, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de los bultos sospechosos.

El hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de sacos fue reportado este jueves en una cañera del municipio de Potrerillos, en el departamento de Cortés.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, así como las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, mientras personal de Medicina Forense realiza el levantamiento de los cuerpos e inicia las investigaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que será a través de las diligencias forenses y de investigación que se podrá determinar la causa de muerte, así como la identidad de las víctimas.

