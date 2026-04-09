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Encuentran a dos hombres encostalados en cañeras de Potrerillos

Autoridades investigan el hallazgo de dos cuerpos dentro de sacos en una cañera de Potrerillos, Cortés

Encuentran a dos hombres encostalados en cañeras de Potrerillos

Dos agentes policiales resguardan la escena del crimen en cañera de Potrerillos.
Potrerillos, Cortés

El hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de sacos fue reportado este jueves en una cañera del municipio de Potrerillos, en el departamento de Cortés.

De acuerdo con información preliminar, los cadáveres fueron encontrados por personas que transitaban por el sector, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de los bultos sospechosos.

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Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, así como las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, mientras personal de Medicina Forense realiza el levantamiento de los cuerpos e inicia las investigaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que será a través de las diligencias forenses y de investigación que se podrá determinar la causa de muerte, así como la identidad de las víctimas.

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Redacción La Prensa
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