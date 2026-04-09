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¿Por qué la fiscalía pide 36 años de prisión para "Madrastra", acusada de abusar de hijastros?

Estos son los escenarios para Katherine Romero. En un inicio la fiscalía pediría la pena mínima, pero luego cambió a la intermedia por la gravedad del caso

¿Por qué la fiscalía pide 36 años de prisión para Madrastra, acusada de abusar de hijastros?
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Tras ser hallada culpable de múltiples delitos sexuales en perjuicio de sus dos hijastros menores de edad, la Fiscalía ha solicitado una pena de 36 años de prisión contra Katherine Yulibeth Romero Sorto.
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La severidad de la petición se fundamenta en la acumulación de condenas por la gravedad y continuidad de los hechos.
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La cifra de 36 años no es arbitraria; responde a la sumatoria de tres delitos distintos conforme al Código Penal hondureño vigente.
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Este es el desgloce: Delito de violación continuada: 16 años de prisión; dos delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas: 10 años por cada uno para un total de 36 años de reclusión.
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Según el Poder Judicial, el rango legal para estos crímenes oscila entre un mínimo de 33 años y 10 meses hasta un máximo de 36 años y 4 meses.
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En un inicio la Fiscalía iba a pedir la pena mímina, pero este jueves 9 de abril, cambió a la pena intermadia que es 36 años.
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La solicitud fiscal se sustenta en la naturaleza "continuada" de los delitos, lo que significa que no fueron hechos aislados, sino abusos reiterados en el tiempo. Además, se valoraron elementos críticos como:
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Katherine era la madrastra de las víctimas, abusando de su posición de autoridad y cercanía. El fallo de culpabilidad se logró mediante evaluaciones psicológicas, análisis videoforenses y testimonios en Cámara Gesell, donde se confirmaron los relatos de los niños.
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Además de los años de encierro, el ente acusador ha solicitado medidas accesorias para garantizar la seguridad de las víctimas una vez que la imputada recupere su libertad:
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Además, 72 años de restricción para acercarse a los menores (el doble de la pena principal); 10 años de supervisión tras cumplir la condena y su inscripción formal en el registro nacional de agresores sexuales.
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El escenario para Katherine se complica, es casi un hecho que su defensa buscará la casación.

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El recurso de casación para Katherine Romero no es una instancia para discutir los hechos, sino un mecanismo técnico para revisar legalidad.
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