Mandan a prisión a policía por muerte de técnico de celulares en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Un juez de los tribunales de La Ceiba dictó detención judicial contra el Clase I de la Policía Nacional, Cristian Fabricio Blandin Arriaza, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de Angelo Uriel García Murillo. La Fiscalía del Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra cinco agentes policiales, sin embargo, hasta ahora solo uno ha sido acusado, por lo que este jueves se desarrolló la audiencia de declaración de imputado.

Asimismo, se informó que este viernes se llevará a cabo la audiencia de prueba anticipada, en la que se evacuarán las declaraciones testificales de cuatro testigos mediante cámara Gesell. La audiencia inicial fue programada para el lunes a las 10:00 de la mañana, en la que se determinará si el proceso penal avanza a la siguiente etapa. El crimen contra Angelo García ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Su cuerpo fue hallado en un solar baldío de la colonia Trejo, en La Ceiba.