Investigan a cinco policías involucrados en la muerte de Ángelo García en La Ceiba

La Ceiba

El hecho ocurrió la madrugada del pasado miércoles 8 de abril, aproximadamente a las 5:00 a.m., en la colonia Trejo de la ciudad caribeña. La víctima fue identificada como Ángelo Uriel García Murillo , quien presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad confirmó este jueves que cinco miembros de la Unidad Departamental de Prevención #1 (UDEP-1) están bajo investigación por su presunta participación en el asesinato de un joven, cuyo cuerpo fue hallado en un solar baldío de La Ceiba, Atlántida.

Aunque inicialmente se reportó como un hallazgo de cadáver, las diligencias preliminares de la propia Policía Nacional dieron un giro inesperado al apuntar hacia sus propios efectivos. Según el comunicado SEDS N. 31-2026, las pesquisas vinculan directamente a cinco agentes asignados a la zona.

Ante la gravedad de las sospechas, la institución informó que los funcionarios policiales ya han sido puestos a disposición del Ministerio Público (MP), junto con los elementos de prueba recolectados en la escena y durante las primeras horas de investigación.

Además del proceso penal que enfrentarán ante la Fiscalía, el caso fue remitido a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) para que se inicien las investigaciones correspondientes y se deduzcan responsabilidades.

”Todo procedimiento policial debe enmarcarse en el respeto irrestricto a la Ley y a los Derechos Humanos”, detalla el documento oficial, reafirmando el compromiso de no permitir la impunidad dentro de las filas de la Policía Nacional.

Este nuevo escándalo sacude a la institución policial en el litoral atlántico, mientras la familia de García Murillo exige justicia por su muerte. Ayer manifestaron que la Policía había detenido al joven, sin que se precisara la causa.