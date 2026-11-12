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Padre e hijo mueren atropellados en carretera hacia Olancho; conductor huyó

Padre e hijo perdieron la vida atropellados en la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia Olancho. El conductor huyó y las autoridades investigan

Padre e hijo mueren atropellados en carretera hacia Olancho; conductor huyó

Las víctimas fueron identificadas como José Mauro Núñez, de 63 años, y José Pastor Núñez.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre de 63 años y su hijo murieron atropellados la noche del miércoles por un vehículo en la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho, a la altura de la comunidad de Monte Redondo, en el kilómetro 27.

Las víctimas fueron identificadas como José Mauro Núñez, de 63 años, y José Pastor Núñez, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto.

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De acuerdo con los informes preliminares, ambos hombres caminaban por un costado de la carretera cuando fueron embestidos por un automóvil cuyo conductor no se detuvo para auxiliarlos y huyó del lugar con rumbo desconocido.

Debido a la fuerza del impacto, los cuerpos quedaron en diferentes puntos de la zona. Uno fue encontrado sobre uno de los carriles de circulación, mientras que el otro quedó entre la maleza, a corta distancia de la carretera.

Según la información preliminar, José Mauro y José Pastor eran originarios del municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, y se dedicaban a la elaboración artesanal de ladrillos.

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Ambos habían llegado aproximadamente una semana antes a la comunidad de Monte Redondo para desarrollar esta actividad.

Entre las versiones que trascendieron sobre el accidente figura que padre e hijo habrían ingerido bebidas alcohólicas antes del atropellamiento. Sin embargo, este extremo no ha sido confirmado por las autoridades y deberá ser aclarado mediante las investigaciones correspondientes.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y especialistas de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), adscritos a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias para recopilar indicios.

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Asimismo, se prevé que las autoridades revisen las cámaras de seguridad de la zona para obtener información que permita identificar el vehículo involucrado ya su conductor.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa para practicar los procedimientos forenses correspondientes.

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Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble atropellamiento e identificar al conductor que huyó después del accidente.

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Redacción La Prensa
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