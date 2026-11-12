Padre e hijo mueren atropellados en carretera hacia Olancho; conductor huyó

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre de 63 años y su hijo murieron atropellados la noche del miércoles por un vehículo en la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho, a la altura de la comunidad de Monte Redondo, en el kilómetro 27. Las víctimas fueron identificadas como José Mauro Núñez, de 63 años, y José Pastor Núñez, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto.

De acuerdo con los informes preliminares, ambos hombres caminaban por un costado de la carretera cuando fueron embestidos por un automóvil cuyo conductor no se detuvo para auxiliarlos y huyó del lugar con rumbo desconocido. Debido a la fuerza del impacto, los cuerpos quedaron en diferentes puntos de la zona. Uno fue encontrado sobre uno de los carriles de circulación, mientras que el otro quedó entre la maleza, a corta distancia de la carretera. Según la información preliminar, José Mauro y José Pastor eran originarios del municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, y se dedicaban a la elaboración artesanal de ladrillos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ambos habían llegado aproximadamente una semana antes a la comunidad de Monte Redondo para desarrollar esta actividad. Entre las versiones que trascendieron sobre el accidente figura que padre e hijo habrían ingerido bebidas alcohólicas antes del atropellamiento. Sin embargo, este extremo no ha sido confirmado por las autoridades y deberá ser aclarado mediante las investigaciones correspondientes. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y especialistas de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), adscritos a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias para recopilar indicios.

Asimismo, se prevé que las autoridades revisen las cámaras de seguridad de la zona para obtener información que permita identificar el vehículo involucrado ya su conductor. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa para practicar los procedimientos forenses correspondientes.