Tegucigalpa, Honduras. Un niño de siete años, originario del departamento de Lempira, se convirtió en el tercer menor ingresado este año al Centro Hondureño para el Niño Quemado (Fundaniquem) por lesiones provocadas por la manipulación de pólvora, a pocas semanas del inicio de la temporada navideña.

El pequeño ingresó a la emergencia del hospital el miércoles 18 de noviembre, luego de que varios cachiflines que llevaba en la bolsa izquierda de su pantalón explotaran y le provocaran quemaduras en la pierna izquierda.

Jenny Olivera, portavoz de Fundaniquem, informó que el menor recibió atención médica, cirugías y las limpiezas necesarias para tratar las lesiones. Actualmente permanece en la sala de hospitalización mientras continúa su recuperación.

Olivera calificó como alarmante el registro de pacientes, pues durante noviembre de 2025 el centro asistencial contabilizó dos menores quemados por pólvora, mientras que en el mismo período de este año ya suma tres casos.

El niño se suma a otros dos menores que también resultaron afectados por la manipulación de artefactos pirotécnicos. Uno de ellos es una niña procedente de Olancho, quien sufrió quemaduras en más del 39% de su cuerpo y tiene comprometida la zona del rostro, por lo que podría enfrentar graves secuelas.

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El segundo caso corresponde a un menor que sufrió quemaduras en la mano derecha y recibe tratamiento ambulatorio, según detalló la portavoz del centro asistencial.

La representante de Fundaniquem advirtió que las lesiones provocadas por la pólvora pueden dejar consecuencias permanentes, incluso cuando afectan una zona específica del cuerpo. Por ello, insistió en la necesidad de impedir que los niños tengan contacto con estos productos.

“Todavía no hemos llegado a la temporada navideña como tal y ya tenemos reporte de tres casos, tres niños que han estado manipulando pólvora y las consecuencias realmente son graves”, expresó Olivera.

La portavoz recordó que la campaña de prevención de este año lleva por nombre “Cuidemos su Navidad, el mejor regalo es protegerlos”, una iniciativa con la que buscan alertar a las familias sobre los peligros de permitir que los menores manipulen artefactos explosivos.

Olivera hizo un llamado a los padres y encargados para mantener a los niños alejados de la pólvora y de otros espacios de riesgo, como la cocina, con el propósito de prevenir quemaduras durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.