Niña muere y su madre resulta herida tras caer con cuatrimoto a una hondonada en Lempira

Lempira, Honduras. Una niña de tres años murió luego de que la cuatrimoto en la que se transportaba junto a su madre cayera a una hondonada en el sector de Platanares, en Gracias, Lempira.

La menor fue identificada como Eily Sarita Cáceres Orellana. De acuerdo con la información preliminar, la mujer que conducía el vehículo perdió el control por causas que aún no han sido establecidas, lo que provocó que ambas cayeran a un barranco.

En el accidente también resultó herida la madre de la pequeña, Alejandra Orellana, quien sobrevivió al impacto y recibió atención médica en el lugar.