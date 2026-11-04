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Niña muere y su madre resulta herida tras caer con cuatrimoto a una hondonada en Lempira

Una niña de tres años perdió la vida tras caer en cuatrimoto a una hondonada en Gracias, Lempira. Su madre resultó gravemente herida

Niña muere y su madre resulta herida tras caer con cuatrimoto a una hondonada en Lempira

La menor fue identificada como Eily Sarita Cáceres Orellana y su madre Alejandra Orellana.

 Foto: Cortesía

Lempira, Honduras. Una niña de tres años murió luego de que la cuatrimoto en la que se transportaba junto a su madre cayera a una hondonada en el sector de Platanares, en Gracias, Lempira.

La menor fue identificada como Eily Sarita Cáceres Orellana. De acuerdo con la información preliminar, la mujer que conducía el vehículo perdió el control por causas que aún no han sido establecidas, lo que provocó que ambas cayeran a un barranco.

En el accidente también resultó herida la madre de la pequeña, Alejandra Orellana, quien sobrevivió al impacto y recibió atención médica en el lugar.

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Al llegar a la zona, el personal de salud confirmó que la niña ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras que los equipos de socorro trasladaron a la mujer a un centro asistencial.

Alejandra Orellana será trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas, donde recibirá atención especializada por las lesiones que sufrió.

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Redacción La Prensa
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