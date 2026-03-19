Juez cambia prisión preventiva por medidas cautelares en caso de alcaldía de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

A ellos se les supone responsables de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado en perjuicio de la administración pública.

En una audiencia de revisión de medidas, un juez natural ordenó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por medidas cautelares sustitutivas en la causa contra Denys Jamil Paz Martínez, Osman David Chávez Orellana, Walter Manuel Cartagena Villagra y Marlen Karina Mena Gómez.

Asimismo, Malcos Jonathan Morales Corea y Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo enfrentarán la misma medida cautelar sustitutiva por su presunta participación en fraude continuado en perjuicio de la administración pública.

Estas medidas surtirán efecto una vez que se acrediten en el expediente las inscripciones de las cauciones hipotecarias y depositarias ante los registros correspondientes, a favor del Estado de Honduras.

La audiencia inicial se realizará el jueves 26 de marzo a la 1:30 p.m. para los ciudadanos que se entregaron de manera voluntaria: Josué David Fajardo Hernández, presunto responsable del delito de lavado de activos en perjuicio del orden público socioeconómico; Steve Adolfo Fajardo Vargas, acusado de lavado de activos y tráfico de influencias; Luis Enrique Saa Peña, vinculado a violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado; y José Antonio Juárez Pereira, presunto autor de fraude continuado en perjuicio de la administración pública.

Según las investigaciones, los empleados municipales y los representantes legales de otras empresas planearon adjudicar los 33 contratos a HERCOD, mientras que las demás sociedades habrían participado únicamente como “relleno”, ya que carecían de equipo técnico y personal para ejecutar los proyectos.

Además, en sus registros de ubicación figuraban domicilios de casas particulares, algunos en negocios de venta de pollos o en edificios en construcción.