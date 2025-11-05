Hombre sufre descarga eléctrica mientras trabajaba en el techo de una vivienda en La Ceiba

Los Bomberos auxiliaron y rescataron a un hombre identificado como Javier Caballero Ortega, de 29 años, quien sufrió una fuerte descarga eléctrica en La Ceiba.
El hecho se registró la mañana de este miércoles en la residencial Los Álamos, ubicada en el sector Satuyé.
Según se informó, el joven realizaba trabajos de mantenimiento en una vivienda de dos plantas y accidentalmente tocó un cable del tendido eléctrico.
Tras sufrir la descarga, el joven fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Atlántida, donde permanece bajo atención médica debido a las quemaduras.
Hasta el momento no se ha brindado información oficial sobre su estado de salud.