  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ultiman a cuatro obreros en San Ignacio, Francisco Morazán

Según la información presentada, las víctimas eran albañiles y se encontraban trabajando en la construcción de una vivienda cuando se suscitó el hecho

Ultiman a cuatro obreros en San Ignacio, Francisco Morazán

Lugar en el que se encontraban construyendo los albañiles que, lamentablemente fallecieron de manera violenta.

 Fotografía: Cortesía HCH
San Ignacio, Francisco Morazán.

La tranquilidad de la aldea Yoculateca, en San Ignacio, Francisco Morazán, se vio interrumpida la mañana de este miércoles por un hecho violento que ha consternado a toda la comunidad: un crimen que cobró la vida de cuatro hombres.

Las víctimas fueron identificadas como Pablo Cruz y Alejandro Cruz, quienes eran hermanos; Virgilio Cabrera, originario de la comunidad de Agua Dulce, San Ignacio; y Arnulfo Garay.

Orden de captura contra hombre que atacó a mordidas a su pareja en Olancho

De acuerdo con la información preliminar, los cuatro eran albañiles y se encontraban trabajando en la construcción de una vivienda cuando, de manera repentina, llegaron individuos desconocidos que dispararon contra ellos.

Según personas cercanas a las víctimas, se presume que el ataque estaba dirigido a otra persona que, minutos antes, había estado conversando con ellos. Sin embargo, al encontrarse los albañiles en el lugar, lamentablemente perdieron la vida.

Fallece conductor de camión en accidente de tránsito en Choluteca

Los cuerpos fueron trasladados a sus respectivas viviendas, donde serán velados por sus familiares y amigos, antes de recibir cristiana sepultura.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias