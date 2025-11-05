Ultiman a cuatro obreros en San Ignacio, Francisco Morazán

La tranquilidad de la aldea Yoculateca, en San Ignacio, Francisco Morazán, se vio interrumpida la mañana de este miércoles por un hecho violento que ha consternado a toda la comunidad: un crimen que cobró la vida de cuatro hombres.
Las víctimas fueron identificadas como Pablo Cruz y Alejandro Cruz, quienes eran hermanos; Virgilio Cabrera, originario de la comunidad de Agua Dulce, San Ignacio; y Arnulfo Garay.
De acuerdo con la información preliminar, los cuatro eran albañiles y se encontraban trabajando en la construcción de una vivienda cuando, de manera repentina, llegaron individuos desconocidos que dispararon contra ellos.
Según personas cercanas a las víctimas, se presume que el ataque estaba dirigido a otra persona que, minutos antes, había estado conversando con ellos. Sin embargo, al encontrarse los albañiles en el lugar, lamentablemente perdieron la vida.
Los cuerpos fueron trasladados a sus respectivas viviendas, donde serán velados por sus familiares y amigos, antes de recibir cristiana sepultura.