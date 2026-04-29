Mandan a Támara a abogado por muerte de la estadounidense Joanne Johnston

Roatn, Islas de la Bahía

El Juzgado de Letras de lo Penal de Roatán, Islas de la Bahía dictó este miércoles el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva en contra del abogado, Carlos Mauricio Cálix Ponce, principal sospechoso de la muerte de la ciudadana de Estados Unidos, Joanne Johnston. Según las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, el hecho ocurrió el pasado 27 de febrero a las 3:30 de la tarde. El escenario del crimen fue la vivienda de la víctima, ubicada en el sector de Coco Road, Roatán. Tras varios días de seguimiento e investigaciones, las autoridades lograron la captura del profesional del derecho para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Pruebas Contundentes

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó un robusto expediente probatorio, que van desde documentales, periciales y testificales, que vinculan directamente al imputado con el hecho. Se incluyó el acta del levantamiento cadavérico y el informe detallado de la autopsia. Se presentaron análisis de planimetría de la escena del crimen y un exhaustivo vaciado telefónico, el cual permitió rastrear la señal de GPS del dispositivo móvil del acusado, ubicándolo cronológicamente en el lugar de los hechos. Asimsimo declaraciones de testigos clave que aportaron información fundamental sobre lo ocurrido a la ciudadana norteamericana.

A Cálix Ponce se le formalizaron cargos por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Las autoridades han indicado que, según las hipótesis preliminares, el móvil del crimen se habría originado por enemistades personales entre el abogado y la víctima.