Capturan a abogado acusado de asesinar a estadounidense en Roatán

Roatán, Honduras

El abogado Carlos Mauricio Cálix Ponce, acusado de asesinar a una ciudadana estadounidense Susan Joanne Johnston, de 73 años, fue capturado este jueves por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El hecho ocurrió el pasado 27 de enero de 2026 dentro de la vivienda de la víctima, ubicada en el sector de Coco Road, en Roatán, Islas de la Bahía.

De acuerdo con las investigaciones dirigidas por la Sección en Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la FEDCV, el sospechoso —quien era abogado de confianza de la víctima— llegó a la residencia alrededor de las 12:30 del mediodía.

Las diligencias incluyen el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, las cuales registraron una discusión previa entre ambos. Posteriormente, el abogado habría agredido de manera violenta a la mujer en distintas partes del cuerpo, hasta finalmente estrangularla.

Al día siguiente, las autoridades realizaron el levantamiento cadavérico. El dictamen forense determinó que la víctima tenía entre dos y tres días de fallecida, a causa de asfixia por estrangulación, calificándose la muerte como homicida.