Rescatan sana y salva a menor raptada luego de que un hombre matara a sus padres y a un tío en Ocotepeque

Ocotepeque. En un operativo de rescate desplegado tras un violento hecho sangriento registrado ayer, agentes de la Unidad Departamental de Prevención Número 14 (Udep-14) lograron recuperar sana y salva a una menor de edad que había sido raptada por un sujeto en la aldea La Vega, Ocotepeque.

El suceso violento ocurrió cuando un hombre fuertemente armado intentó llevarse a la fuerza a la menor. Ante el inminente peligro, los padres de la niña y un tío intervinieron valientemente para evitar el rapto, desafiando al sospechoso.

Trágicamente, el agresor reaccionó de manera despiadada y atacó a balazos a la familia, quitándole la vida de forma instantánea a los dos progenitores y al tío de la menor en el lugar del ataque. Tras perpetrar el triple crimen, el individuo huyó de la escena llevándose a la pequeña por la fuerza.

Horas más tarde, los equipos policiales de rescate intensificaron las labores de búsqueda en la zona, logrando ubicar el paradero de la menor en el interior de una vivienda del sector, donde afortunadamente fue encontrada sin lesiones físicas.