“El de arriba sabe”: sospechoso de matar a una mujer a pedradas en Tegucigalpa

Tegucigalpa

La Policía Nacional capturó ayer martes a un hombre por suponerlo responsable de la muerte de una mujer en la colonia La Era, en Tegucigalpa, cuyo cuerpo fue abandonado frente a un campo de fútbol.

El hecho criminal se registró el pasado viernes. Según el informe policial, la mujer se llamaba Yeni Patricia García.

El sospechoso, identificado como José Alfredo Espinal, de 37 años, con el alias Piocha y supuesta pareja de la víctima, fue detenido mediante un operativo en la mencionada colonia.

De acuerdo con las autoridades, el individuo habría contactado a la víctima mediante una llamada telefónica. “Le hizo una llamada telefónica y la llevó hasta ese sector. Posteriormente, le infirió varios golpes con un objeto romo (una piedra) hasta provocarle la muerte”, detalló la Policía.