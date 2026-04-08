  1. Inicio
  2. · Sucesos

“El de arriba sabe”: sospechoso de matar a una mujer a pedradas en Tegucigalpa

Al llegar bajo custodia a una estación policial, el presunto hechor saludó y se sonrió con los presentes. El hecho criminal se registró el pasado viernes

“El de arriba sabe”: sospechoso de matar a una mujer a pedradas en Tegucigalpa

José Alfredo Espinal fue detenido ayer martes mediante un operativo de la Policía Nacional.
Tegucigalpa

La Policía Nacional capturó ayer martes a un hombre por suponerlo responsable de la muerte de una mujer en la colonia La Era, en Tegucigalpa, cuyo cuerpo fue abandonado frente a un campo de fútbol.

El hecho criminal se registró el pasado viernes. Según el informe policial, la mujer se llamaba Yeni Patricia García.

El sospechoso, identificado como José Alfredo Espinal, de 37 años, con el alias Piocha y supuesta pareja de la víctima, fue detenido mediante un operativo en la mencionada colonia.

De acuerdo con las autoridades, el individuo habría contactado a la víctima mediante una llamada telefónica. “Le hizo una llamada telefónica y la llevó hasta ese sector. Posteriormente, le infirió varios golpes con un objeto romo (una piedra) hasta provocarle la muerte”, detalló la Policía.

Jóvenes asesinadas en Choloma: hallan más de 40 casquillos de bala y reportan un hombre herido

Al llegar bajo custodia a una estación policial, el presunto hechor saludó y se sonrió con los presentes. Tras consultársele si había cometido el crimen, este únicamente respondió: ‘El de arriba sabe’.

El detenido será remitido por suponerlo responsable del delito de femicidio agravado ante las autoridades competentes para continuar con el debido proceso legal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias