Capturan a alias Chino Codiciado en la colonia Planeta

San Pedro Sula.

Durante un operativo de saturación, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a un presunto integrante de la pandilla 18 en la colonia Planeta, La Lima, Cortés.

El detenido es Ericth Otoniel Morales Herrera (22), conocido con el alias de Chino Codiciado y, según las investigaciones, tendría alrededor de cinco años de pertenecer a esta estructura criminal.