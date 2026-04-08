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Capturan a alias Chino Codiciado en la colonia Planeta

El detenido es un supuesto miembro de la pandilla 18 y operaría en la colonia Planeta, La Lima, Cortés

Capturan a alias Chino Codiciado en la colonia Planeta

Alias Chino Codiciado tendría cinco años de pertenecer a esa organización criminal, según la Dipampco.

San Pedro Sula.

Durante un operativo de saturación, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a un presunto integrante de la pandilla 18 en la colonia Planeta, La Lima, Cortés.

El detenido es Ericth Otoniel Morales Herrera (22), conocido con el alias de Chino Codiciado y, según las investigaciones, tendría alrededor de cinco años de pertenecer a esta estructura criminal.

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Durante ese tiempo, habría participado en actividades relacionadas con la venta, distribución y almacenamiento de drogas, así como en el resguardo de armamento.

Al momento de su captura, las autoridades le decomisaron una pistola con su respectivo cargador y diez cartuchos calibre 40 mm. Además, se le encontraron 15 proyectiles calibre 7.62 mm, considerados de uso prohibido, junto con supuestas sustancias ilícitas como marihuana, cocaína y piedra de crack.

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El sospechoso fue remitido ante las autoridades para que enfrente cargos por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y posesión de munición tanto de uso permitido como prohibido.

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Redacción La Prensa
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