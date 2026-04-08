Video: hondureño muere embestido por busito mientras almorzaba

Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Wilfredo Andino , de 57 años, quien se encontraba sentado en una acera, bajo un árbol, mientras almorzaba al momento del accidente.

Un hombre perdió la vida de forma trágica luego de ser embestido por un microbús fuera de control en la colonia Cerro Grande, Tegucigalpa.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que captaron cómo el vehículo, un busito blanco que circulaba a alta velocidad, se salió de control y lo impactó directamente, sin que pudiera reaccionar. El video, de unos 15 segundos, muestra el instante exacto del atropello.

Tras el choque, la estructura de una vivienda cercana también resultó severamente dañada, mientras que el cuerpo del hombre quedó atrapado bajo los escombros.

Se informó que Andino trabajaba como técnico en salud ambiental en el Centro Integral de Salud de Las Crucitas.

En las imágenes también se observa al conductor descender del automotor visiblemente desorientado.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el conductor fue requerido por las autoridades tras el incidente.

VIDEO DEL HECHO: