Policía: "El Chaparro" cobraba extorsión a sus propios compañeros de bus

Marlon Josué González Perdomo, alias “El Chaparro”, presunto miembro de la Pandilla 18, es acusado de extorsionar a sus propios compañeros del transporte público.

Momentos de la captura de Marlon Josué González Perdomo, alias “El Chaparro”, presunto miembro de la Pandilla 18.
Tegucigalpa, Honduras

La Dirección Polical Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a Marlon Josué González Perdomo, alias “El Chaparro”, presunto miembro de la Pandilla 18, acusado de extorsionar a sus propios compañeros del transporte público.

La detención se produjo en la colonia El Carrizal, al norte de la capital, mientras el sospechoso operaba en la ruta Tegucigalpa-Ojojona cobrando dinero de forma ilegal. Su accionar mantenía en constante temor a los conductores y cobradores de la zona.

Durante la intervención, las autoridades incautaron efectivo y un teléfono celular, elementos que servirán como evidencia clave en la investigación que enfrenta González Perdomo.

El detenido fue puesto a órdenes de la Fiscalía, donde se iniciarán las investigaciones por los delitos de extorsión y asociación ilícita. Se espera que en los próximos días se realice la audiencia inicial.


