Policía: "El Chaparro" cobraba extorsión a sus propios compañeros de bus

La Dirección Polical Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a Marlon Josué González Perdomo, alias “El Chaparro”, presunto miembro de la Pandilla 18, acusado de extorsionar a sus propios compañeros del transporte público.
La detención se produjo en la colonia El Carrizal, al norte de la capital, mientras el sospechoso operaba en la ruta Tegucigalpa-Ojojona cobrando dinero de forma ilegal. Su accionar mantenía en constante temor a los conductores y cobradores de la zona.
Durante la intervención, las autoridades incautaron efectivo y un teléfono celular, elementos que servirán como evidencia clave en la investigación que enfrenta González Perdomo.
El detenido fue puesto a órdenes de la Fiscalía, donde se iniciarán las investigaciones por los delitos de extorsión y asociación ilícita. Se espera que en los próximos días se realice la audiencia inicial.