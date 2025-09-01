Policía: "El Chaparro" cobraba extorsión a sus propios compañeros de bus

Tegucigalpa, Honduras

La Dirección Polical Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a Marlon Josué González Perdomo, alias “El Chaparro”, presunto miembro de la Pandilla 18, acusado de extorsionar a sus propios compañeros del transporte público.

La detención se produjo en la colonia El Carrizal, al norte de la capital, mientras el sospechoso operaba en la ruta Tegucigalpa-Ojojona cobrando dinero de forma ilegal. Su accionar mantenía en constante temor a los conductores y cobradores de la zona.