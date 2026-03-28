Honduras extradita a mujer vinculada a la MS-13 hacia El Salvador por el delito de extorsión

San Salvador, El Salvador

Las autoridades de Honduras entregaron el jueves 26 de marzo a Ciria Griceli Figueroa Hernández de 34 años, a la Policía Nacional Civil de El Salvador en la frontera de El Amatillo, en el departamento de La Unión.

La entrega fue coordinada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la oficina de INTERPOL Honduras, debido a que la mujer es requerida por las autoridades salvadoreñas por el delito de extorsión agravada y por su presunta vinculación con la Mara Salvatrucha (MS-13).

La extradición se llevó a cabo tras la autorización de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.