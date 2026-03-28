Honduras extradita a mujer vinculada a la MS-13 hacia El Salvador por el delito de extorsión

Las autoridades de Honduras entregaron el jueves 26 de marzo a Ciria Griceli Figueroa Hernández de 34 años, a la Policía Nacional Civil de El Salvador en la frontera de El Amatillo, en el departamento de La Unión.
La entrega fue coordinada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la oficina de INTERPOL Honduras, debido a que la mujer es requerida por las autoridades salvadoreñas por el delito de extorsión agravada y por su presunta vinculación con la Mara Salvatrucha (MS-13).
La extradición se llevó a cabo tras la autorización de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
De acuerdo con un informe oficial de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Figueroa Hernández contaba con una orden de captura emitida en 2022 por un tribunal de San Salvador, donde es señalada de participar en actividades de cobro ilegal de “renta” en zonas bajo el control de la pandilla MS-13, considerada una de las principales organizaciones criminales de la región.
Detenida en Honduras por alerta de INTERPOL
El proceso contra Figueroa Hernández inició el 30 de mayo de 2024, día en que fue detenida en Cantarranas, Francisco Morazán, por elementos de la Policía Militar del Orden Público, tras activarse una notificación roja de INTERPOL. Por el mecanismo de cooperación internacional, las autoridades lograron ubicarla y proceder con su captura.
Las autoridades de El Salvador mantienen bajo custodia a Ciria Figueroa Hernández, quien será llevada ante el tribunal de San Salvador para responder por cargos de extorsión agravada.
Por la coordinación entre la Fiscalía, INTERPOL y las autoridades hondureñas, Figueroa Hernández fue entregada a El Salvador para cumplir una condena de 10 años de prisión.
La extorsión sigue siendo uno de los delitos que más afecta a la sociedad centroamericana, impactando la vida diaria de comerciantes y comunidades vulnerables.