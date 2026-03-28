Capturan a supuesto miembro de la banda El Boy en Puerto Cortés

Puerto Cortés.

Un presunto distribuidor de drogas y miembro de una banda criminal que opera en Puerto Cortés fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

La detención de alias Rayo, de 20 años de edad, ocurrió en la colonia La Tequera, sector Medina, Puerto Cortés.