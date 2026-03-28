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Capturan a supuesto miembro de la banda El Boy en Puerto Cortés

Alias Rayo tiene 20 años de edad y, según autoridades, es miembro de esa estructura desde hace tres años

Capturan a supuesto miembro de la banda El Boy en Puerto Cortés

Alias Rayo fue presentado por la Dipampco en San Pedro Sula tras su detención.

Puerto Cortés.

Un presunto distribuidor de drogas y miembro de una banda criminal que opera en Puerto Cortés fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

La detención de alias Rayo, de 20 años de edad, ocurrió en la colonia La Tequera, sector Medina, Puerto Cortés.

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Autoridades lo señalan como integrante de la banda criminal El Boy, en la que ostentaría el rango de "traka" desde hace aproximadamente tres años, periodo en el que se habría dedicado a la venta y distribución de estupefacientes en la zona.

Durante la operación, los agentes le decomisaron varias dosis de supuesta droga y un celular.

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El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

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Redacción La Prensa
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