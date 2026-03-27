Capturan a alias “El Sharly”; lo acusan de ser cabecilla de la 18 en la Céleo González

La Lima, Cortés

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) capturó a un presunto cabecilla de la Pandilla 18, conocido con el alias “El Sharly”, durante un operativo realizado en La Lima, Cortés.

La acción policial se llevó a cabo en la colonia Celeo González, sector La Planeta, tras varios días de vigilancia y labores de búsqueda por parte de los agentes.

De acuerdo con información oficial, el detenido sería miembro activo de la estructura criminal desde hace aproximadamente ocho años, con el rango de “Hommie” o cabecilla de sector. Según las autoridades, se encargaba de la venta y distribución de drogas en el municipio.

La Policía informó que el sospechoso cuenta con antecedentes penales: fue detenido en 2019 por escándalo en la vía pública y en 2025 por tráfico de drogas.

Durante el operativo, los agentes decomisaron indumentaria similar a la de uso militar, 46 bolsitas con hierba seca supuesta marihuana, 80 bolsitas con polvo blanco supuesta cocaína, 42 envoltorios con piedra blanca supuesta crack, un cargador de metal con 28 cartuchos calibre 5.56 milímetros de uso prohibido, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El detenido fue remitido a la Fiscalía correspondiente por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de munición prohibida y uso indebido de indumentaria militar.

La DIPAMPCO reiteró su compromiso de recuperar territorios controlados por estructuras criminales y exhortó a la ciudadanía a interponer denuncias a través de la línea 143, bajo garantía de confidencialidad.