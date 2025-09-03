Estudiante del Técnico Santa Cruz muere ahogado durante excursión en El Cajón

Santa Cruz de Yojoa, Cortés

El joven estudiante Daniel Zepeda, del Instituto Técnico Santa Cruz, falleció ahogado este martes durante una excursión en el río Humuya, en la zona de El Cajón, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

De acuerdo con testigos, Zepeda se introdujo al agua sin autorización del maestro encargado de la actividad, quien previamente había advertido a los alumnos sobre las restricciones a seguir durante la jornada.

Pese a la advertencia, Zepeda ingresó al río Humuya y lamentablemente perdió la vida. Rescatistas de la zona acudieron de inmediato y lograron recuperar el cuerpo sin vida del estudiante.

Minutos después, familiares y personal del centro educativo llegaron al lugar para confirmar lo sucedido.

Tras confirmar su muerte, la institución lamentó en redes sociales la tragedia: "Hoy nuestra familia educativa está de luto. Despedimos con mucha tristeza a Daniel Zepeda, estudiante de décimo año de electricidad, cuya alegría y compañerismo siempre serán recordados. Nos unimos en oración por el descanso de su alma y la fortaleza de su familia".