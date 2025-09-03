Con vaciados telefónicos identificarán a los otros asesinos de Katherine

San Pedro Sula, Honduras

Las indagaciones de la Policía del asesinato de la manicurista Katherine Nicolle Reyes contemplan el vaciado de los teléfonos celulares de su expareja Walter Mauricio Alvarenga Monje y de los otros dos individuos que participaron en el crimen. Las autoridades del Ministerio Público (MP) informaron que con el vaciado de las llamadas de los teléfonos de los implicados identificarán a los dos compinches de Orellana Monje quien está en prisión por el crimen de la joven estilista.

Con los vaciados telefónicos ordenados por el juez que conoce el caso los investigadores establecerán las conexiones de los tres implicados que planificaron y perpetraron el asesinato de Katherine Nicolle Reyes (de 22 años). Las primeras diligencias técnicas realizadas por los policías a cargo del caso vinculan a Walter Mauricio Alvarenga Monje, quien es motorista de equipo pesado. Según lo informado por las autoridades, el resultado de los análisis técnicos de vídeos y llamadas telefónicas más el hecho de que la joven tenía una nueva pareja, que había una situación de celos de Walter Mauricio y una pelea que sostuvo la pareja 15 días antes de la desaparición de la joven apuntaban a que el principal sospechoso es Walter Mauricio. El jueves 21 agosto agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a Walter Mauricio Alvarenga Monje y el juez que lleva la causa le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva y lo remitió al centro penitenciario de El Progreso, Yoro, bajo el cargo de femicidio agravado. Las investigaciones de la DPI establecen que el 20 de julio del 2025 Katherine Nicolle tuvo comunicación en la noche con su mejor amiga y le dijo que tenía una cita con su nuevo novio. Cuando la manicurista salió de su apartamento en el sector Rivera Hernández en su carro turismo Hyundai color negro rumbo a la cita recibió mensajes de su exnovio Walter Mauricio.

A Katherine Nicolle la quemaron con combustible y leña

En la comunicación, vía mensajes, que tuvo con la joven Walter Mauricio le pidió que llegara a un conocido restaurante ubicado en el bulevar del este para que cenaran y hablaran y le prometió que no le iba a pasar nada. La joven accedió ir al restaurante y estuvo cenando con su expareja. Después de cenar Walter Mauricio llevó bajo engaños a la manicurista en su carro y tomaron el bulevar del norte. Al llegar al desvío de la aldea El Zapotal estaban dos individuos que junto a Walter Mauricio llevaron por la fuerza a Katherine a unos potreros donde le infirieron varios balazos y después echaron en un hoyo su cuerpo rociado de combustible junto a leña que juntaron en el sitio.

Los homicidas le prendieron fuego al cuerpo y al ver que ya se había calcinado casi en su totalidad lo enterraron. El 26 de julio las autoridades encontraron el cuerpo de la manicurista enterrado y calcinado en un 95 por ciento. Las autoridades encontraron entre los restos humanos una cadena que andaba la joven Katherine Nicolle lo que confirmó que el cuerpo era el de ella.