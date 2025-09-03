Dantesco crimen: identifican a jóvenes asesinados en Choluteca

Choluteca, Honduras

Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado fin de semana fueron encontrados sin vida en las últimas horas en una zona cercana a la frontera de Guasaule, en la zona sur de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Alex Yovani Herrera Domínguez y Yasir Pérez, quienes aparecieron encostalados y con signos de haber sido torturados, según trascendió.