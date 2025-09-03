  1. Inicio
Dantesco crimen: identifican a jóvenes asesinados en Choluteca

Los jovencitos aparecieron encostalados y con signos de haber sido torturados.

Dantesco crimen: identifican a jóvenes asesinados en Choluteca

Fotografía en vida de los jóvenes que fueron asesinados en Choluteca.

Choluteca, Honduras

Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado fin de semana fueron encontrados sin vida en las últimas horas en una zona cercana a la frontera de Guasaule, en la zona sur de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Alex Yovani Herrera Domínguez y Yasir Pérez, quienes aparecieron encostalados y con signos de haber sido torturados, según trascendió.

“Tienen tres días para irse”: la amenaza que precedió a la desaparición de dos primos y su amigo

El hallazgo fue realizado por un grupo de obreros en una calle de tierra de la hacienda Palmerola, ubicada en el municipio de El Triunfo, Choluteca, una zona que conduce hacia el paso fronterizo de Guasaule.

Las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar el levantamiento y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer el doble crimen.

El dantesco crimen ha causado conmoción entre los pobladores de la región sur del país.

