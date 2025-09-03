Dantesco crimen: identifican a jóvenes asesinados en Choluteca

Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado fin de semana fueron encontrados sin vida en las últimas horas en una zona cercana a la frontera de Guasaule, en la zona sur de Honduras.
Las víctimas fueron identificadas como Alex Yovani Herrera Domínguez y Yasir Pérez, quienes aparecieron encostalados y con signos de haber sido torturados, según trascendió.
El hallazgo fue realizado por un grupo de obreros en una calle de tierra de la hacienda Palmerola, ubicada en el municipio de El Triunfo, Choluteca, una zona que conduce hacia el paso fronterizo de Guasaule.
Las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar el levantamiento y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer el doble crimen.
El dantesco crimen ha causado conmoción entre los pobladores de la región sur del país.