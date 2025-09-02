“Tienen tres días para irse”: la amenaza que precedió a la desaparición de dos primos y su amigo

San Pedro Sula

Según relataron parientes, Cristian Alberto y Luis Ezequiel llegaron a la colonia El Rosario hace un mes, después de que Wilmer Samuel, quien residía en la zona desde hacía dos meses, los invitara a mudarse con él y trabajar juntos como guardias de seguridad en una empresa sampedrana.

Se trata de los primos Cristian Alberto Isaula Hernández y Luis Ezequiel Murillo Hernández, ambos de 18 años y originarios de Yoro, Yoro, así como de su amigo identificado solo como Wilmer Samuel, de 20 años.

Familiares de tres jóvenes desaparecidos desde el 19 de agosto en la colonia El Rosario, sector La Planeta de esta ciudad, viven momentos de angustia y desesperación al no tener pistas sobre su paradero.

Días después de la mudanza, un grupo criminal que opera en el sector llegó a la vivienda para amenazarlos, advirtiéndoles que tenían tres días para salir o enfrentarían las consecuencias.

“Ellos nos dijeron que pandilleros los amenazaron para que se fueran de la casa. El problema comenzó porque Wilmer llevó a vivir a una muchacha y, al parecer, ella le gustó a uno de los criminales. Como ella no le hizo caso, ellos los intimidaron. Lamentablemente, los muchachos no hicieron caso a la amenaza y ahora les pasó esto. Afortunadamente, la joven sí salió de la casa”, relató a LA PRENSA una pariente de los jóvenes.

Agregó que la última comunicación con ellos fue el mismo día de la desaparición y expresó que no cree que se encuentren en un lugar seguro, pues ya se habrían comunicado con ella.

Angustiada, pidió a las autoridades que actúen para dar con sus seres queridos. “Ellos son muchachos trabajadores y tranquilos, solo esperamos hallarlos bien”, manifestó.

Respecto al caso, agentes de Interpol-Honduras informaron que mantienen trabajos de investigación, aunque aclararon que, al no existir una denuncia formal de la familia, no han podido ampliar las indagaciones.

Los jóvenes llegaron de Yoro para trabajar como guardias de seguridad en San Pedro Sula.