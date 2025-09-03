Tribunal condena a hombre por cuádruple asesinato en taller de Chamelecón

San Pedro Sula

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), de la Regional del Norte, obtuvo un fallo condenatorio contra Alex Wilfredo Santos, señalado como uno de los responsables de un cuádruple asesinato registrado en el barrio Chamelecón de San Pedro Sula.

El fallo fue dictado por unanimidad de votos en la sala primera del Tribunal de Sentencia. Se declaró culpable a Santos por cuatro delitos de asesinato en perjuicio de los hermanos Antony Josué, Jorge Emanuel y Jeferson Omar Martínez Soleno, así como de su amigo José Roberto Escalón Isaula.

Durante el juicio, los agentes de tribunales presentaron abundante prueba pericial, documental, testifical y científica que acreditó la participación del acusado en el crimen perpetrado el 30 de octubre de 2022 en el interior de un taller de mecánica.

Tras la resolución de culpabilidad, se programó la audiencia de individualización de la pena para el próximo 17 de septiembre. En esta fecha, el Ministerio Público solicitará la condena correspondiente, que según el artículo 193 del Código Penal podría oscilar entre 20 y 25 años de reclusión por cada uno de los asesinatos.