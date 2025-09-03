  1. Inicio
Maestra muere atropellada: venía de dar clases y tenía cuatro hijos

La maestra intentaba cruzar la calle cuando fue impactada por un vehículo, según relataron testigos.

Ceidy Dinora Andino Aguilar, de 35 años, perdió la vida tras ser atropellada en el kilómetro 13 de la carretera a Santa Ana.
Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliar a la víctima, pero murió debido a las graves lesiones.
La maestra intentaba cruzar la calle cuando fue impactada por un vehículo, según relataron testigos.
Autoridades de la DNVT y Medicina Forense llegaron al sitio para realizar el procedimiento correspondiente.
Ceidy Andino era originaria de Buenaventura, Francisco Morazán, y trabajaba como maestra de primaria en El Manantial.
La docente deja en luto a su esposo y a sus cuatro hijos, dos niñas y dos niños.
En redes sociales circulan fotografías que muestran a Andino compartiendo momentos especiales con sus alumnos y familiares.
Amigos y conocidos expresaron mensajes de consternación y tristeza por la repentina muerte de la maestra.
“Deja un gran vacío en nuestros corazones y en sus alumnos”, escribieron en redes sociales, donde la maestra es recordada con cariño.
Allegados de la víctima han solicitado que se investigue y se dé con el paradero del conductor involucrado en el accidente.
