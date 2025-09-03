Maestra muere atropellada: venía de dar clases y tenía cuatro hijos

Ceidy Dinora Andino Aguilar, de 35 años, perdió la vida tras ser atropellada en el kilómetro 13 de la carretera a Santa Ana.
Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliar a la víctima, pero murió debido a las graves lesiones.
La maestra intentaba cruzar la calle cuando fue impactada por un vehículo, según relataron testigos.
Autoridades de la DNVT y Medicina Forense llegaron al sitio para realizar el procedimiento correspondiente.
Ceidy Andino era originaria de Buenaventura, Francisco Morazán, y trabajaba como maestra de primaria en El Manantial.
La docente deja en luto a su esposo y a sus cuatro hijos, dos niñas y dos niños.
En redes sociales circulan fotografías que muestran a Andino compartiendo momentos especiales con sus alumnos y familiares.
Amigos y conocidos expresaron mensajes de consternación y tristeza por la repentina muerte de la maestra.
“Deja un gran vacío en nuestros corazones y en sus alumnos”, escribieron en redes sociales, donde la maestra es recordada con cariño.
Allegados de la víctima han solicitado que se investigue y se dé con el paradero del conductor involucrado en el accidente.