Envían a prisión a "El Inquieto", supuesto miembro de la MS-13 capturado en La Lima

San Pedro Sula, Honduras

Un juez dictó prisión preventiva contra un individuo conocido con el alias de “El Inquieto”, a quien se le supone integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha. Como parte de las medidas cautelares, se ordenó su traslado al centro penitenciario de máxima seguridad La Tolva, ubicado en el municipio de Morocelí.

El presunto pandillero fue capturado el pasado 9 de febrero durante un operativo de saturación ejecutado por agentes de la Dipampco en la colonia La Meza, en el municipio de La Lima.