Envían a prisión a "El Inquieto", supuesto miembro de la MS-13 capturado en La Lima

El presunto pandillero fue capturado el pasado 9 de febrero durante un operativo de saturación ejecutado por agentes de la Dipampco en la colonia La Meza, en el municipio de La Lima.

Momentos de la captura de "El Inquieto", presunto miembro de la MS-13.
San Pedro Sula, Honduras

Un juez dictó prisión preventiva contra un individuo conocido con el alias de “El Inquieto”, a quien se le supone integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha. Como parte de las medidas cautelares, se ordenó su traslado al centro penitenciario de máxima seguridad La Tolva, ubicado en el municipio de Morocelí.

La acción formó parte de los esfuerzos de seguridad orientados a desarticular estructuras criminales en la zona norte del país.

Durante el arresto, las autoridades le decomisaron un arma de fuego, 120 bolsitas con supuesta marihuana, una motocicleta y un teléfono celular, los cuales fueron remitidos como evidencia al Ministerio Público para sustentar el requerimiento fiscal.

En la audiencia inicial, el Juzgado con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada amplió los cargos que inicialmente comprendían tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego, sumando ahora el delito de asociación para delinquir por la presunta vinculación del imputado con la pandilla.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

