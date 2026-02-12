Capturan a supuesto distribuidor de drogas en Copán

Copán, Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dpampco), logró la captura de un hombre identificado con el alias de “Calin”, de 41 años de edad.

Durante la inspección, las autoridades le decomisaron varios envoltorios con supuesto crack, dinero en efectivo y un teléfono celular, el cual presuntamente utilizaba para coordinar la venta de narcóticos en la zona.