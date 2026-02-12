Capturan a supuesto distribuidor de drogas en Copán

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dpampco), logró la captura de un hombre identificado con el alias de “Calin”, de 41 años de edad.
Durante la inspección, las autoridades le decomisaron varios envoltorios con supuesto crack, dinero en efectivo y un teléfono celular, el cual presuntamente utilizaba para coordinar la venta de narcóticos en la zona.
Según las investigaciones preliminares, el detenido sería uno de los principales distribuidores de droga a nivel de microtráfico en el municipio, afectando especialmente a jóvenes de comunidades cercanas.
Alias “Calin” fue remitido al Ministerio Público de Santa Rosa de Copán para que responda por el presunto delito de tráfico de drogas.