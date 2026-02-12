Ultiman a dos hombres en Güinope, El Paraíso

Güinope, El Paraíso

Dos hombres fueron ultimados durante un ataque armado en el municipio de Güinope, departamento de El Paraíso, en las cercanías de un centro de salud.

Las víctimas fueron identificadas como Wilson José Figueroa, de 38 años de edad, y Steven Aguilar, de 29, quienes, según los primeros reportes, fueron perseguidos por hombres armados.