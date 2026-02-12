Ultiman a dos hombres en Güinope, El Paraíso

Dos hombres fueron ultimados durante un ataque armado en el municipio de Güinope, departamento de El Paraíso, en las cercanías de un centro de salud.
Las víctimas fueron identificadas como Wilson José Figueroa, de 38 años de edad, y Steven Aguilar, de 29, quienes, según los primeros reportes, fueron perseguidos por hombres armados.
De acuerdo con la información preliminar, los atacantes lograron interceptarlos y les dispararon en varias ocasiones hasta causarles la muerte en el lugar. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena para acordonar el área y comenzar las diligencias que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.
Horas después, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue en Tegucigalpa, donde serán entregados a sus familiares.
Las autoridades informaron que mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del doble homicidio.