Hombre muere abatido tras enfrentarse a agentes de la DPI

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El occiso fue identificado como José Elvin Lara Mármol, de 30 años, quien era requerido por la justicia desde el pasado 4 de febrero bajo cargos de asesinato.

En un operativo ejecutado en la aldea La Tendida, Santa Bárbara, la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó sobre un enfrentamiento armado que resultó en el fallecimiento de un ciudadano.

El incidente se produjo cuando los equipos de la DPI se desplazaron a la zona para dar cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Penal de Santa Bárbara.

Según el informe preliminar, al notar la presencia de los agentes, Lara Mármol se habría negado a entregarse y comenzó a disparar contra los oficiales, ignorando las advertencias y la identificación del personal policial, lo que provocó un intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento, un agente de la DPI fue impactado por un proyectil en su chaleco antibalas, logrando salir ileso gracias al equipo de protección.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

En el intercambio, el sospechoso resultó gravemente herido y falleció en el lugar.

Tras la inspección de la escena, las autoridades decomisaron dos armas de fuego, una pistola calibre 40 y un fusil calibre 22, las cuales fueron enviadas al Ministerio Público para los peritajes balísticos.

Finalmente, la institución policial detalló que el fallecido contaba con antecedentes penales por tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego.

El caso ha pasado a manos del Ministerio Público para la investigación correspondiente, mientras la Policía Nacional sostiene que su actuación se rigió por los protocolos legales y el respeto a los derechos humanos en el marco del cumplimiento de las órdenes judiciales.