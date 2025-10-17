  1. Inicio
Dos personas mueren y una resulta herida tras caer camión al río Rixe en Ocotepeque

Las víctimas mortales fueron identificadas como Marcos Adolfo Cruz Santos (33 años) y Maicor Esaú Mejía Gutiérrez (26 años).

Vista de la escena del accidente.
Ocotepeque, Honduras

Dos personas murieron y una resultó herida este viernes 17 de octubre de 2025, luego de que un camión cayera al río Rixe, en la comunidad de Lucerna, Ocotepeque.

Según el Cuerpo de Bomberos, los tres hombres viajaban en un camión Hino blanco, placas TCG 0580, que perdió el control y se precipitó al afluente.

En el lugar fallecieron Marcos Adolfo Cruz Santos (33 años) y Maicor Esaú Mejía Gutiérrez (26 años). El sobreviviente fue identificado como Jesús Márquez Melgar (45 años), quien fue auxiliado por los bomberos y trasladado a un centro asistencial.

Los cuerpos de los fallecidos fueron recuperados y entregados a las autoridades competentes.

