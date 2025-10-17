Dos personas mueren y una resulta herida tras caer camión al río Rixe en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras

Dos personas murieron y una resultó herida este viernes 17 de octubre de 2025, luego de que un camión cayera al río Rixe, en la comunidad de Lucerna, Ocotepeque.

Según el Cuerpo de Bomberos, los tres hombres viajaban en un camión Hino blanco, placas TCG 0580, que perdió el control y se precipitó al afluente.