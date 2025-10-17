Familiares denuncian supuesto encubrimiento en accidente en Omoa

Omoa, Cortés.

Los familiares de los tres niños que murieron en el trágico accidente que cobró la vida de Eilyn Judith Serrano Márquez, Jeferson Sebastián Serrano Mejía y Daira Siloé López Serrano, el 13 de octubre, en Omoa, Cortés, denunciaron que podría haber un encubrimiento para favorecer a la conductora involucrada en el hecho. Según contaron los familiares, las autoridades no habrían actuado con claridad al recopilar las pruebas ni al realizar los acuerdos después del suceso. Añadieron que existen inconsistencias en el manejo de la evidencia y en la toma de fotografías.

“Yo no estuve presente ayer porque estaba con mi niña en el hospital, no sé a qué acuerdo llegaron, pero si ellos no están de acuerdo con esa fotografía, aquí mi persona no puede hacer nada”, expresó una de las familiares. “Ese fue el error que cometieron, hacerlo a espaldas nuestras. No se puede trabajar así. Con la tecnología que hay ahora todo se puede verificar, pero se hizo mal desde el inicio”, lamentó la doliente.

El hecho

El hecho sucedió luego de que una camioneta embistiera la mototaxi en la que viajaban los niños que se dirigían desde la escuela hasta su casa en la aldea San Marcos, del municipio de Omoa, Cortés. Hasta el momento, se reporta el fallecimiento de tres niños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Resultaron heridos los menores Íker Martínez Redondo, Eilyn Serrano Márquez, Khristofer Banegas Contreras, Karla Camila Martínez Serrano y Dilcia López Alfaro, pero Karla Camila fue dada de alta hoy.